Resonanzen: Die Musik der Alten Meister

Wenn von Thomas Bernhard und Musik die Rede ist, dürfen natürlich auch Johann Sebastian Bachs „Goldberg-Variationen“, ein wesentliches Element im Roman „Der Untergeher“, nicht fehlen. Der Cembalo-Virtuose Jean Rondeau ließ jedoch keine Zeit, an Literatur zu denken, denn er weiß, wie man das Publikum in seinen Bann zieht. Wie in Zeitlupe zelebriert er jeden Ton, bis er zum Wesentlichen vordringt.