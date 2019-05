Rene Huemer: Wiener Fotograf sucht "harte Kontraste"

Sie haben bereits Fotos mit den Eagles of Death Metal gemacht, bei deren Konzert 2015 in Paris ein Terroranschlag verübt wurde. Waren Sie da vor Ort?

An dem Tag der Anschläge war ich mit Dave Matthews Band unterwegs, konkret in Dublin zum letzten Konzert der Europatour. Ich erinnere mich noch genau daran, wie unsere Euphorie, die letzte Show erfolgreich über die Bühne gebracht zu haben, plötzlich von der Nachricht der Anschläge überschattet wurde. Wir versuchten sofort, die Musiker und Crewmitglieder in Paris via Telefon zu erreichen. Ich erinnere mich an die sorgenvolle Nacht und daran, erst am Folgetag ein Lebenszeichen erhalten zu haben.

Was macht für Sie gute Konzertfotografie aus?

Wenn hinter dem Bild eine Idee steht und nicht bloß ein liebloses Abfotografieren der Protagonisten. Das Bild muss gleichzeitig die Stimmung der Künstlerin oder des Künstlers, aber auch die Idee der Produktion widerspiegeln.

Wie würden Sie ihren Stil beschreiben? Was ist Ihnen beim Fotografieren wichtig?

Ich integriere gern den Raum, suche stets geometrische Formen und harte Kontraste. Wichtig dabei ist mir aber immer, selbst im Hintergrund zu bleiben und meinen Protagonisten nicht aufdringlich zu erscheinen. Ich arbeite seit geraumer Zeit sehr gerne analog. Aktuell nach dem „Kollodium Nassplattenverfahren“ – einem Prozess, der mit dem Erstellen der eigenen Foto-Chemikalien beginnt. Man fotografiert auf Glas oder Aluminiumplatten, sprich das Ganze steht in einem extremen Gegensatz zu digitaler Fotografie. Diese spannende Herangehensweise entschleunigt sowohl mich als auch meine digitale Arbeitswelt. Ich kann mich wesentlich länger mit einem Bild beschäftigen und Ruhe finden – in der heutigen Zeit gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen…