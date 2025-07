"Black Tea": Eine Liebesgeschichte zwischen Kontinenten

Die Braut sagt „Nein“

„Black Tea“ beginnt mit einem Nein. Eine junge Braut in Weiß namens Aya steht in dem westafrikanischen Land Elfenbeinküste vor dem Standesbeamten. Gefragt, ob sie den Mann neben ihr zu ihrem Gatten nehmen will, sagt sie zum Schrecken der Hochzeitsgäste „Nein“.

Kurze Zeit später befindet sich Aya bereits in China, genauer gesagt in einem Stadtteil der südlichen Stadt Guangzhou, der aufgrund der vielen Einwanderer aus Afrika auch Chocolate City genannt wird. Dort beginnt Aya, die wundersamerweise plötzlich Mandarin spricht, in einem Teegeschäft zu arbeiten. Ihr chinesischer Chef weiht sie in die Zeremonie der Teezubereitung ein – und zwischen den beiden entwickelt sich eine zarte Beziehung.