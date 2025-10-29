Regie-Debüt von Moderatorin Miriam Hie: Hip-Hop-Doku im ORF

Mit der ORF-Dokumentation „RAPublik – Hip Hop Stories aus Österreich“ (Ausstrahlung ist am 5. November, um 22.10 Uhr in ORF 1) gibt Moderatorin und Schauspielerin Miriam Hie ihr Regie-Debüt.

Sie geht darin gemeinsam mit Darko Vukovic auf eine Reise durch die Szene, zeigt in persönlichen Gesprächen, wie Hip Hop hierzulande das Ausdrucksmittel für Identitätssuche und Selbstbestimmung wurde, und trifft auf heimische Künstlerinnen und Künstler, die diese Kultur mitgeprägt haben.

Diese Kulturbewegung hat in Österreich auch Generationen von Jugendlichen, die vom Jugoslawienkrieg betroffen waren, eine Stimme gegeben.