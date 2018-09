30 Jahre Techno in Berlin

Funkhaus

Geboren wurde Techno zwar in Detroit, in der ehemaligen Motor City, aber in Berlin traf die Maschinenmusik auf einen fruchtbaren Boden. Rund 30 Jahre danach funktioniert das „Bass raus, Bass rein“-Spiel immer noch hervorragend. Das Geschäft mit Techno läuft: Stichwort: Partytourismus.

Anlässlich von 30 Jahre Techno und 20 Jahre Red Bull Music Academy, die übrigens zum Jubiläum an jenen Ort zurückkehrt, an dem 1998 alles begann, sind einige nicht nur wegen der guten Partys, sondern auch zum Arbeiten und Lernen hier. 30 von einer Fachjury, einem Gremium ausgewählte Musiker aus aller Welt nehmen in den altehrwürdigen Räumen des Funkhaus Berlin an er Academy teil. Sie werden dabei gecoacht, unterrichtet und dürfen sich kreativ entfalten: Überall stehen Synthesizer herum, es wird in kleinen Gruppen oder alleine musiziert, am Sound gefeilt und sich ausgetauscht: try and fail. Tolle Sache!

Klassentreffen

Das Rahmenprogramm, das die Academy begleitet, ist ein Festival, das noch bis 12. Oktober geht und für alle zugänglich ist. Heute, Samstag, kommt es dabei zum generationsübergreifenden Techno-Klassentreffen: Zwölf Stunden lang werden die Gründer der Berliner Techno-Szene wie Westbam, DJ Rush. Electric Indigo und Mijk van Dijk mit jungen internationalen DJs wie Nina Kraviz auf zwei Floors auflegen. Arte Concert überträgt online live. Die Höhepunkte mit Interviews und Hintergrundgeschichten gibt es am 21. September auf Arte.

Vor der Party kann man sich von Janelle Monáe noch ein paar Tipps und Tricks holen: Die US-Amerikanerin wird sich im im ehemaligen Stummfilmkino Delphi Publikumsfragen stellen.

Der Talk mit Janelle Monáe wird ab 20 Uhr live übertragen: