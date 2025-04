Brit-Regisseur James Hawes über Rami Malek: Amateur statt Actionheld

Dort findet man Oscarpreisträger Rami Malek, der als unerwarteter Held in Anzug und Krawatte hinterm Computer sitzt. Der ehemalige Bond-Bösewicht („Keine Zeit zu sterben“) und Freddie Mercury-Darsteller („Bohemian Rhapsody“) konnte sich in der Thriller-Serie „Mr. Robot“ bereits als Internetspezialist und Hacker eingrooven. Als zartbesaiteter Charlie Heller mit Aktentasche und Brille wirkt er auf den ersten Blick, als könnte er kein Wässerchen trüben. „Du bist kein Killer“, sagt Laurence Fishburne als Nahkampftrainer resigniert zu seinem neuen Schüler.

„Charlie Heller ist ein unerwarteter Held – unerwartet und unterschätzt, wie ihn Rami Malek gerne nennt“, erzählt der britische Regisseur James Hawes im KURIER-Gespräch über die Hauptfigur seines Thrillers „The Amateur“ (jetzt im Kino): „Wenn man in das CIA-Büro kommt, muss man fünf Stöcke in den Keller hinunter fahren.“

Laurence Fishburne (li.) und Rami Malek in "The Amateur"

In einem typischen Agententhriller würde sich Charlie vom IT-Außenseiter zum Terroristen-Töter mausern, sagt Hawes: „Binnen Kurzem wäre er ein kampferprobter Scharfschütze. Was mir an diesem Stoff, der auf dem Roman von Robert Littell basiert, aber so gut gefällt: Charlie verwandelt sich nicht in einen Actionhelden, sondern bleibt Amateur. Trotzdem entwickelt er die Fähigkeit, Rache zu üben.“