Der als Meister der zwölfsaitigen Gitarre gefeierte US-Jazzmusiker Ralph Towner ist tot. Der Künstler starb im Alter von 85 Jahren am Sonntag in seiner Wahlheimat Rom, wie ein Sprecher seines Musiklabels ECM Records der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Der 1940 im US-Bundesstaat Washington geborene Towner erlangte vor allem mit der 1970 gegründeten Band Oregon Bekanntheit. In der Gruppe spielte er Keyboard und Gitarrist und wirkte maßgeblich als Komponist mit.

Sein Werk umfasst darüber hinaus Soloalben und weitere Duo- und Bandprojekte sowie die Mitarbeit an Alben anderer Musiker - darunter Keith Jarrett oder Österreichs Jazzlegende Joe Zawinul. Towner habe sich auf dem Höhepunkt der Jazz-Fusion-Ära mit seinem virtuosen und zugleich intimen Stil als führender Vertreter des progressiven Jazz etabliert, schrieb die New York Times, die seinen Tod unter Berufung auf die Tochter des Musikers, Celeste Towner, meldete. Insgesamt veröffentlichte der Musiker mehr als zwei Dutzend Alben.

Ralph Towner: Unverwechselbare Klangsprachen entwickelt Towner habe "unverwechselbare Klangsprachen" entwickelt, heißt es in einem Porträt seines Labels ECM, das mehr als 40 Jahre lang seine Musik veröffentlichte. Seinen Gitarrenstil beschrieb er selbst demnach als "pianistisch": "Mein Gehirn möchte auf all diese Noten gleichzeitig Zugriff haben." Das Label nannte ihn auch in seinem Schaffen als Komponist "einzigartig": Towner habe barocke Kontrapunktik, Rhythmen und Melodien, die von der brasilianischen Musik und der Jazztradition inspiriert sind, mit einem ganz persönlichen Ansatz verknüpft.