Die Musik der Väter wurde neusprachlich zum Spiritual Jazz

Die Ohren winseln fast um Gnade. Mit Powerplay begibt sich Kenny Garrett auf die Spuren seiner Vorfahren und entfacht einen Sturm.

„Sounds From The Ancestors“ ist live ein Exzess. Der aus Detroit stammende Saxofonist rockt mit einem Sextett das Wiener Konzerthaus und hört sich zu Beginn bei einer 20-Minuten-Version von „Haynes Here“ an, als wäre man mit Sun Ra unterwegs in fernen Galaxien. Spaced out sozusagen.

Nur die Sängerin Melvis Santa klingt – tontechnisch überhaupt suboptimal ausgesteuert – wie aus dem Schatten einer Schallschutzwand.

Immer noch auf der Suche nach dem Ton, der Herz und Seele berührt, will der 65-Jährige, dass seine Musikheroen auch in seinen Kompositionen eine tief verwurzelte Spiritualität ausstrahlen.