Rainhard Fendrich über Blau-Türkis: "Viele Künstler haben jetzt Angst"

Ich habe letztens einen Jugendforscher gehört, der hat gesagt: 80 Prozent der deutschen Erstwähler haben ihre politische Bildung aus dem Netz. Und wer ist im Netz so stark? Die konservativen Parteien sind es nicht, die AfD ist es. Das Netz ist eine ganz große Gefahr. Als die Sozialen Medien aufgekommen sind, haben sogar Philosophen gesagt: Die werden die Welt besser machen. Genau das Gegenteil ist passiert. Wir sind ängstlicher, aggressiver, man moralisiert, zeigt mit dem Finger auf andere. Die Hochgeschwindigkeitskommunikation hat nur dazu geführt, dass wir verunsicherter sind. Und dann noch diese Heckenschützen-Mentalität, dass man aus der sicheren, anonymen Deckung seinen Hass loswerden kann. Das ist für mich das Bedenklichste. Hasspostings sehe ich wie eine perverse Art der Selbstbefriedigung. Ich glaube, das Wichtigste für eine bessere Zukunft ist, wir müssen aufhören, einander zu verletzen. Man kann anderer Meinung sein. Man muss jemanden, der anderer Meinung ist, nicht verletzen. Ich war mit meinem Vater ein Leben lang unterschiedlicher politischer Meinung. Es geht nicht an, dass man den anderen beschimpft oder bekämpft. Ich schimpf auch nicht auf die FPÖ.

Ja, da glaubt man, der will sich was schönlügen. Aber das stimmt nicht. Ich bin 1965 ins Gymnasium gekommen, in ein Internat, das war nicht lustig. Es hat das Züchtigungsrecht gegeben, die g’sunde Watsch’n war Erziehungsmethode. In dem Internat gab es absurde Regeln: Glockenhosen und lange Haare waren verboten. Wenn man dagegen verstoßen hat, gab es drastische Strafen. Man ist Samstag und Sonntag eingesperrt gewesen, durfte nicht nach Hause. Mich haben’s einmal mit einem „Fix und Foxi“-Heft erwischt. Comics waren verboten und ich musste dieses Heft auswendig lernen, mit allen Huchs und Stöhns. Das waren Foltermethoden. Die Landserhefte waren übrigens erlaubt. Die Erzieher haben vorwiegend geschrien. Ich war in einem humanistischen Gymnasium, aber ich hab kein einziges Wort über den Zweiten Weltkrieg in einem Geschichtsbuch gelesen, ich hab bis zur Matura nicht einmal gewusst, was das Wort Holocaust bedeutet. In unserer Clique hab ich immer das wenigste Geld gehabt, nie einen Schilling Taschengeld, eine schöne Jugend war das nicht. Ich habe mich untergedrückt gefühlt von meinem Vater. Der hat nicht erzogen, der hat geherrscht. Er hat gesagt: „Das Patriarchat gibt’s seit 6000 Jahren, das hat sich bewährt“, und er hat damit die Lacher auf seiner Seite gehabt. Ich war das erste Mal frei, als ich von zuhause weggegangen bin. Jetzt besteht meine Freiheit darin, dass ich nicht machen kann, was ich will, sondern dass ich nicht machen muss, was ich nicht will. Das ist ein wahnsinnig junges Gefühl.

Die Hemmschwellen sind auch in der politischen Kommunikation ziemlich heruntergefahren worden…

Mein Vater hat immer gesagt, wenn dein Gegenüber in einer sachlichen Diskussion beginnt, dich zu beschimpfen, dann kannst du davon ausgehen, dass er nicht recht hat. Der Umgangston ist beschämend, es ist eine Fäkalsprache, es wird geschimpft, es fallen Sätze, Aussagen, die eines Spitzenpolitikers unwürdig sind. Dieses Patzige, was man in Medien so hört und liest von Politikern, ist so unwürdig. Das ist ja ein Volksvertreter, ich möchte von Menschen, die so reden, nicht vertreten werden.

Es scheint, als wäre der Aufschrei gegen eine FPÖ-Regierungsbeteiligung 2000 in der Kulturszene noch deutlich lauter ausgefallen als heute. Woran liegt das?

Ich hab Schauspielkollegen, die sagen: Ich sag überhaupt nichts Politisches mehr, ich brauch keinen Shitstorm. Es ist wirklich so, dass viele Künstler Angst haben, dass sie mit ihrer politischen Meinung dann kein Engagement in einem staatlichen Theater, keine Rollen mehr im Fernsehen bekommen. In den Rundfunkstationen haben sie Angst, in ihrer Freiheit beschnitten zu werden. Da müssen wir wirklich aufpassen. Die Menschen werden eingeschüchtert.