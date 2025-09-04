Radiohead gibt Live-Comeback: Wo die Kultband in Europa auftritt

Die großen britischen Bands der Neunziger Jahre feiern ein Revival. Nach Blur, Oasis und Pulp geben nun auch Radiohead ihr Live-Comeback. Nach sieben Jahren Pause kündigten die Mannen um Thom Yorke eine Konzertreihe quer durch Europa an. Im November und Dezember 2025 spielt die Alternative-Rockband insgesamt 20 Konzerte in Europa. Am nächsten zu Österreich liegen Berlin und Bologna, weitere Konzerte planen Radiohead in London, Madrid und Kopenhagen - jeweils vier Termine pro Stadt.

Die Tourtermine im Detail:

Madrid (Spanien): Movistar Arena – 4., 5., 7., 8. November

Bologna (Italien): Unipol Arena – 14., 15., 17., 18. November

London (UK): The O2 – 21., 22., 24., 25. November

Kopenhagen (Dänemark): Royal Arena – 1., 2., 4., 5. Dezember

Berlin (Deutschland): Uber Arena – 8., 9., 11., 12. Dezember

Schlagzeuger Philip Selway wird im offiziellen Posting auf Instagram folgendermaßen zitiert: "Voriges Jahr haben wir einfach so zum Proben angefangen. Nach sieben Jahren Pause fühlte es sich richtig gut an, wieder zusammen zu spielen und unsere musikalische Identität zu spüren. … Vorerst gibt es nur diese Termine, aber wer weiß, wohin uns das noch führen wird.“