Radiohead gibt Live-Comeback: Wo die Kultband in Europa auftritt
Die großen britischen Bands der Neunziger Jahre feiern ein Revival. Nach Blur, Oasis und Pulp geben nun auch Radiohead ihr Live-Comeback. Nach sieben Jahren Pause kündigten die Mannen um Thom Yorke eine Konzertreihe quer durch Europa an. Im November und Dezember 2025 spielt die Alternative-Rockband insgesamt 20 Konzerte in Europa. Am nächsten zu Österreich liegen Berlin und Bologna, weitere Konzerte planen Radiohead in London, Madrid und Kopenhagen - jeweils vier Termine pro Stadt.
Die Tourtermine im Detail:
- Madrid (Spanien): Movistar Arena – 4., 5., 7., 8. November
- Bologna (Italien): Unipol Arena – 14., 15., 17., 18. November
- London (UK): The O2 – 21., 22., 24., 25. November
- Kopenhagen (Dänemark): Royal Arena – 1., 2., 4., 5. Dezember
- Berlin (Deutschland): Uber Arena – 8., 9., 11., 12. Dezember
Schlagzeuger Philip Selway wird im offiziellen Posting auf Instagram folgendermaßen zitiert: "Voriges Jahr haben wir einfach so zum Proben angefangen. Nach sieben Jahren Pause fühlte es sich richtig gut an, wieder zusammen zu spielen und unsere musikalische Identität zu spüren. … Vorerst gibt es nur diese Termine, aber wer weiß, wohin uns das noch führen wird.“
Um Tickets für die Konzerte zu kaufen, müssen Fans sich zunächst auf der Radiohead-Website registrieren. Dies ist ab Freitag, 5. September, 11 Uhr, möglich. Das Zeitfenster schließt sich am 7. September um 23 Uhr. Der eigentliche Ticketverkauf beginnt am 12. September, ebenfalls ab 11 Uhr. Geplante ist zudem eine Warteliste für weitere Verkaufswellen.
Das letzte Studioalbum "A Moon Shaped Pool" erschien 2016, erst kürzlich wurde mit "Hail To The Thief" (Live Recordings 2003-2009) ein Album mit Live-Mitschnitten veröffentlicht.
Frontman Yorke und Gitarrist Jonny Greenwood waren zuletzt im Doppelpack mit der Formation The Smile aktiv - mit neuem Songmaterial und Konzerten auch in Österreich. 2022 traten Sie im Wiener Gasometer auf. Eine Konzertreihe im Sommer 2024, bei der The Smile auch in der Wiener Arena auftreten sollten, wurde abgesagt - aufgrund einer akuten Erkrankung von Greenwood.
