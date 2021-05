Radio machen kann mittlerweile jeder – zumindest technisch und finanziell gesehen ist das dank der digitalen Revolution keine große Herausforderung mehr. Denn alles, was man dazu braucht, ist ein stabiles Breitband-Internet, gute Mikrofone, ein Mischpult, einen Computer und vielleicht noch zusätzliche Musik-Abspielgeräte wie Plattenspieler oder CD-Player. Von Vorteil wäre noch auch ein geeigneter Senderaum (notfalls geht auch das eigene Wohnzimmer) und – ganz wichtig – eine Lizenz zum Senden. Man will ja nicht ständig auf der Flucht sein, so wie Mike Krüger und Thomas Gottschalk in der Kult-Komödie „Piratensender Powerplay“.

Um in Österreich also ein Radio offiziell betreiben zu können, muss man zahlen. Die zuständige Behörde (AKM) hebt dafür je nach Zuspruch von den Radiosendern einen jährlichen Betrag ein. Bei bis zu 50 Zuhörenden in der Stunde sind das 432 Euro im Jahr. So viel zahlt auch Radio Rudina, das seit einem Jahr aus einem Kellerstudio in der Mahlerstraße neben der Staatsoper sendet.