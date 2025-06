Überdosis im Gefängnis: R. Kelly wurde ins Krankenhaus gebracht

Der in Chicago als Robert Sylvester Kelly geborene Musiker ("I Believe I Can Fly") hatte mit mehr als 50 Millionen verkauften Alben und diversen wichtigen Auszeichnungen einst zu den erfolgreichsten Musikern seiner Generation gehört. Schon seit den 90er-Jahren gab es aber Anschuldigungen wegen sexuellen Missbrauchs gegen ihn.

2022 wurde der Sänger in New York unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger zu einer Haftstrafe von 30 Jahren verurteilt. Einige Monate später befand eine Jury in Chicago Kelly schuldig, Sex mit Minderjährigen gehabt und Kinderpornografie angefertigt zu haben. Er wurde in diesem Fall zu 20 Jahren Haft verurteilt.

Die Doku-Serie "Surviving R. Kelly" löste eine Welle von Ermittlungen aus. Die Gerichtsverfahren gegen ihn führten schließlich zu einem der aufsehenerregendsten Sexualstrafprozesse in der US-Geschichte.