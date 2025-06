Anwälte von R. Kelly hoffen auf Hilfe von Donald Trump

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Anwälte von R. Kelly bitten Donald Trump um Begnadigung oder Strafmilderung des wegen sexuellen Missbrauchs verurteilten Sängers.

Kellys Anwälte haben einen Eilantrag eingereicht, da sie behaupten, dass Gefängnisbeamte einen Mord an Kelly geplant hätten.

R. Kelly wurde in New York und Chicago zu langjährigen Haftstrafen wegen sexuellen Missbrauchs und Kinderpornografie verurteilt.

Die Anwälte des wegen sexuellen Missbrauchs zu zwei langjährigen Haftstrafen verurteilten US-Sängers R. Kelly (58) möchten US-Präsident Donald Trump Medienberichten zufolge um Begnadigung oder Strafmilderung bitten. "Wir stehen in offenen Gesprächen mit Personen aus dem Umfeld von Präsident Trump", erklärte Anwalt Beau B. Brindley dem Promi-Portal People.com. Den Berichten zufolge hatten Kellys Anwälte in dieser Woche einen Eilantrag eingereicht und eine Verlegung Kellys in den Hausarrest beantragt. Demnach werfen sie drei Beamten des Gefängnisamtes unter anderem vor, einen Mord an Kelly geplant zu haben.

Seit Einreichung des Eilantrags soll sich der Musiker in Einzelhaft befinden, erklärte Brindley. Nun hoffe man auf Hilfe von Donald Trump: "Wir glauben, dass Präsident Trump der einzige ist, der den Mut hat, uns zu helfen." Kelly sitzt zwei Haftstrafen ab Der in Chicago als Robert Sylvester Kelly geborene Musiker ("I Believe I Can Fly") hatte mit mehr als 50 Millionen verkauften Alben und diversen wichtigen Auszeichnungen einst zu den erfolgreichsten Musikern seiner Generation gehört. Schon seit den 90er-Jahren gibt es aber Anschuldigungen wegen sexuellen Missbrauchs gegen ihn.

