Ben Whishaw spielt offenbar Freddie Mercury

Nun scheinen die Würfel gefallen zu sein: Für den seit 2007 angekündigten Film über die britische Rockgruppe Queen bzw. deren Sänger Freddie Mercury scheint der Hauptdarsteller endlich gefunden zu sein. Wie die Onlineausgabe der englischen Tageszeitung The Daily Telegraph am Dienstag vermeldet, soll Ben Wishaw ("Skyfall", "Das Parfüm") den Leadsänger verkörpern.

Unter Berufung auf das Online-Infotainment-Magazin Deadline.com schrieb das Blatt weiters, dass der britische Schauspieler Dexter Fletcher ("Bube, Dame, König, Gras") die Regie übernehmen soll. Ein Treffen zwischen den restlichen Mitgliedern der Band - Brian May und Roger Taylor - und Fletcher habe schon stattgefunden, bereits nächstes Jahr soll der Film in die Kinos kommen. Produziert wird der Streifen u.a. von Robert De Niros Tribeca Films, den Vertrieb soll Sony Pictures übernehmen.

Lange Zeit war Sacha Baron Cohen ("Borat") als Mercury-Darsteller im Gespräch, über einen längeren Zeitraum trainierte er sogar seine Stimme. Auffassungsunterschiede zwischen ihm und Queen führten aber schlussendlich zum Bruch. Erst im Oktober orakelte Taylor bei einem TV-Auftritt, er hoffe, dass ein Schauspieler mit den Initialen BW den Part übernehmen würde. Als der Moderator nachfragte, ob es sich um Ben Whishaw handeln könnte, antwortete Taylor: "Nun, das hoffen wir."

Das Drehbuch von Peter Morgan ("The Queen", "Rush - Alles für den Sieg") behandelt die Geschichte der Band von ihren Anfängen bis zu ihrem legendären Kurzauftritt bei " Live Aid" 1985. Die letzten Jahre Mercurys, der am 24. November 1991 an den Folgen von Aids starb, werden nicht Teil der Story sein.