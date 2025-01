Puschnig: Ein Klassiker als Miteinander von Austro-Folk und Jazz

Eine Schule des Hörens

Live am Werk sind aktuell mit viel Spaß an der Freud’ die Mostviertler Birnbeitler – vormals „Amstettner Musikanten“ – unter der Leitung von Robert Pussecker und in der Jazz-Combo u. a. der Tausendsassa an der Tuba Jon Sass und der Ex-Ornette-Coleman-Bassist Jamaaladeen Tacuma.

Schon der mitreißend vitale „Root March“ als Opener ist ein Knaller, das 1991er-Programm eine fein arrangierte und rhythmisch komplexe Fusion aus Austro-Blasmusik, Jazz, Bigband- Sound und E-Bass-Funk.

„Zwa Sternlan am Himmel“ erinnert daran, dass sich Puschnig mit Experimentierfreude, Herz und Witz gern der alten und oft traurigen Lieder seiner Kärntner Heimat annimmt, in denen er eine Verwandtschaft zum Blues spürt, um sie in originelle neue Sounds zu transformieren.

Im Charakter weltoffen, aber ohne darauf zu vergessen, woher man kommt, gab der 68-Jährige stets überzeugend den Kosmopoliten mit starken regionalen Wurzeln.

Ob Ornette Colemans „Latin Genetics“ oder „Chicken Pox“ im 70er-Jahre-Retro-Touch: Wie sich da in einer wunderbaren Balance von Freude und Melancholie, Impuls und Zurückhaltung, Hell und Dunkel, Dur und Moll die Dissonanzen und Harmonien demütig und übermütig aneinander reiben im Kuscheln und Kratzen, erzeugt Glücksgefühle.