Puccinis „Tosca“ für Jedermann

Allerdings ist die Oper, allein schon durch die „Vittoria“-Rufe von Cavaradossi, zeitlich präzise einzuordnen, im Juni 1800, bei der Schlacht von Marengo, bei der Napoleon die Koalition aus Österreich, Großbritannien, Russland, Neapel, dem Kirchenstaat etc. besiegte. Das wäre bei Aktualisierungen eine zentrale Aufgabe für die Regie: Eine Lösung für einen Zeitsprung in diesem vorgegeben Rahmen zu finden.

Michael Sturminger wählt einen anderen Weg. Er zeigt „Tosca“bei seiner Neuinszenierung als Mafia-Drama. Scarpia ist bei ihm eine Figur wie Giulio Andreotti, der Langzeitpolitiker, der an 33 Regierungen beteiligt war und dem immer wieder Beziehungen zur Mafia vorgeworfen wurden. Im dritten Akt zitiert Sturminger mit dem Schriftzug „Il divo“ auf dem Dach der Engelsburg sogar den preisgekrönten Film über Andreotti aus dem Jahr 2008.

Noch vor dem ersten Ton der Oper sieht man auf der Bühne einen Überfall auf einen Carabinieri-Wagen in einer Tiefgarage, im Zuge dessen Angelotti (exzellent: Andrea Mastroni) flüchten kann, in die Kirche Sant’Andrea della Valle, mitten in die Handlung von „Tosca“.

Im dritten Akt dann wird Cavaradossi von Kindern, Nachwuchs-Mafiosi aus einem katholischen Internat, erschossen. Und das Schlussbild zeigt ein Pistolenduell zwischen Tosca und Scarpia, bei dem beide sterben. Ja, Tosca und SCARPIA, der in dieser Neudeutung Toscas Messerstich zuvor überlebte. Man ist an jenen Komtur aus dem „Don Giovanni“ erinnert, der in Claus Guths Salzburger Interpretation auch nicht stirbt.

Abgesehen davon, dass die Schießerei zu Beginn sehr platt wirkt: Die (klischeehaf ten) Aktualisierungen sind weniger schwerwie gend als das, was dazwischen passiert. Da sieht diese „Tosca à la Mafia“ fast aus wie jede andere auch, die Personenführung bleibt an der Oberfläche, man erfährt wenig Substanzielles, wodurch die Neudeutungen wie Effekte verpuffen. Die Bühne ist prä zise in der Nachbildung der Schauplätze, die Kostüme sind heutig (für beides verant wortlich: Renate Martin, Andreas Donhauser).