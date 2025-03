Protest zur steirischen Kulturpolitik mit Kundgebung am Donnerstag

Nach Förderkürzungen und der umfassenden Umbesetzung des Kulturkuratoriums durch die steirische FPÖ-ÖVP-Regierungskoalition regt sich immer lauterer Widerstand in der Kulturszene. Für den Donnerstagabend (20. März) wurde vonseiten der Plattform "Kulturland retten" zu einer Kundgebung vor dem Grazer Bahnhof gerufen. Bereits im Vorfeld wurde Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) ein von mehr als 900 Personen "in tiefer Besorgnis" unterzeichneter "Offener Brief" zugestellt.

Das E-Mail mit dem Offenen Brief wurde am Sonntagabend an Kulturlandesrat Kornhäusl abgeschickt. Anlass für die darin ausgedrückte "tiefe Besorgnis bezüglich der Entwicklung der steirischen kulturellen Landschaft" sei die "sehr überraschende Besetzung des Kulturkuratoriums", wie es im Brief hieß. Kritisiert wird sowohl die Zusammensetzung als auch der Bestellungsvorgang, der als "handstreichartig" bezeichnet wurde.

Parteipolitische Einflussnahme befürchtet

Laut den Unterzeichnenden würde es den neuen Kuratoriumsmitgliedern an fachlicher Kompetenz in der zeitgenössischen Kunst fehlen, die "politische Affilierung und nicht das entsprechende Fachwissen" seien der ausschlaggebende Faktor, wurde vermutet. In der aktuellen Zusammensetzung werde es jedenfalls "der Vielfalt des kulturellen Feldes sicher nicht gerecht" und sei ein "schwerer Schlag" gegen die steirische Kulturpolitik.

Zudem würden die bisher bekannt gewordenen Kürzungen "teils renommierte Initiativen, die über viele Jahre aufgebaut wurden", bedrohen, die Entscheidung, wer um wie viel gekürzt werde, erscheine "willkürlich und intransparent". Kornhäusl wurde aufgefordert, klarzustellen, wie er es mit dem Erhalt des Kulturlandes "in all seiner Vielfalt" halte und gegen den "Kahlschlag an der kulturellen Szene" stelle. Gefordert wurde die neuerliche Umbesetzung des Kulturkuratoriums, das in der derzeitigen Form als "nicht tragbar" empfunden wurde. Der Brief erging gleichlautend an den Landeshauptmann der Steiermark Mario Kunasek (FPÖ), Landeshauptmannstellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) sowie an die Landtagsklubs aller im Landtag vertretenen Parteien.