ProSiebenSat.1: Eine Show-Offensive stopft das Sommerloch im TV

ProSieben wird im Herbst am Sonntag keine Filme mehr spielen und diese Sat.1 überlassen. Stattdessen will man das „Wochenendgefühl verlängern“ mit Formaten, die das Fachportal dwdl als Kreuzung von „Kitchen Impossible“ und „Duell um die Welt“ bezeichnete: In „Country Challenge“ müssen prominente Zweier-Teams Herausforderungen in fremden Ländern bestehen. In „Local Hero“ müssen sie sich in skurrilen fremden Bräuchen duellieren. Bei „Mission: Job Unknown“ versuchen sich etwa Ex-Skispringer Sven Hannawald und der vormalige Kicker Mario Basler als Rettungsschwimmer in Mexiko.

Und in „World’s Most Dangerous Roads“ erleben erneut Prominente ein besonderes Abenteuer hinterm Steuer.

Das Show-Highlight im Winter steht auch schon fest: Nach sieben Jahren Pause kehrt die „TV total Wok-WM“ auf die Bobbahn von Winterberg zurück. Neue Staffeln von „Germany„s Next Topmodel“, „The Masked Singer“, „Das Duell um die Welt“ oder „Jenke. Crime“ wurden ebenfalls angekündigt.

Gut beschäftigt ist auch der österreichische Koch Alexander Kumptner. Ab 4. Juli gibt er im Sat.1-Vorabend (19.00) für völlige Laien am Herd den Gastgeber in „Doppelt kocht besser“. Derzeit ist in München zudem die Geburtstagsstaffel der Sat.1-Kochshow „The Taste“ im Entstehen, bei der Kumptner mit Alexander Herrmann, Frank Rosin und Tim Raue vor der Kamera steht. Im Herbst produziert dann Kabel Eins „Roadtrip Amerika – Drei Spitzenköche auf vier Rädern“. Wieder mit Rosin sowie mit Ali Güngörmüş geht Kumptner auf einen kulinarischen Trip in den USA.