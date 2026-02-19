Nach Tumult: Dieses Schauspielhaus setzt nun auf Securitys

Nach dem Tumult bei einer Premiere am Bochumer Schauspielhaus sollen Sicherheitskräfte nun die weiteren Vorstellungen sichern. Dazu habe man sich nach den Vorfällen am vergangenen Samstag bis auf Weiteres entschieden, sagte die stellvertretende Intendantin Angela Obst der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung".

Während eines gut zehnminütigen "Monologs eines Faschisten" am Ende des Stückes "Catarina oder Von der Schönheit, Faschisten zu töten" hatten zwei Zuschauer versucht, den Schauspieler Ole Lagerpusch von der Bühne zu zerren. Es kam zu Handgreiflichkeiten. In dem Schlussmonolog hält ein faschistischer Regierungschef eine Rede, die immer radikaler wird und Fremdenhass, Schwulenhass und Frauenfeindlichkeit bedient.