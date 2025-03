"Verlobung im Kloster" im Theater an der Wien: "Es wird viel Fisch geben!“

"Es wird viel Fisch geben!“ Das ist für Regisseur Damiano Michieletto klar.

Ein bisschen weniger klar ist vielleicht die Story von „Verlobung im Kloster“, jener Prokofjew-Oper über die Liebeswirren rund um einen reichen Fischhändler, die am heutigen Mittwoch im Theater an der Wien zur Premiere kommt. Ausgerechnet in einem Kloster gibt es da eine Dreifachhochzeit, wer in wen verliebt ist, das überpurzelt sich in dem Verwechslungsspiel mehrfach. Alkoholisierte Mönche tanzen.

Dass die Story speziell im zweiten Teil so verwinkelt wird, sei „vielleicht die einzige Einschränkung dieser Oper“, sagt Michieletto im KURIER-Gespräch. „Aber wir werden das klar erzählen, damit das Publikum die Story versteht – und das alles genießen kann.“