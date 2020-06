Positive Bilanz: "Die Dame vom Maxim" in Kobersdorf

Vom Wetterpech, dem im Vorjahr drei Vorstellungen zum Opfer gefallen waren, blieb man diesmal verschont. Wegen der regen Kartennachfrage wurde laut Aussendung sogar eine Zusatzvorstellung angesetzt, wodurch sich die Saison - die Premiere war am 2. Juli über die Bühne gegangen - bis 3. August verlängerte.

Bereits Tradition haben in der Ära Böck in Kobersdorf Begleitveranstaltungen: Am 13. Juli waren 147 Motorräder bei der zehnten Auflage der Bikertour nach Kobersdorf unterwegs. Zum mittlerweile neunten Mal machten sich am 21. Juli auch Oldtimer - diesmal 107 an der Zahl - auf den Weg zu einer Theatervorstellung ins Mittelburgenland. Ein Konzert am 22. Juli, bei dem Böck und Adi Hirschal Strizzilieder zum Besten gaben, erlebten knapp 700 Besucher mit.

Zufrieden mit der Bilanz zeigte sich Kulturlandesrat Helmut Bieler ( SPÖ): "Die Schlossspiele haben auch im zehnten Jahr unter Wolfgang Böcks künstlerischer Leitung ihre Position als hochwertige Sprechbühne im Burgenland behauptet", erklärte der Ressortchef.