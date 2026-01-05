Popjahr 2026: Neues von den Rolling Stones, Bob Dylan und Madonna erwartet

2026 dürfen Fans auf neue Alben von Altstars wie Paul McCartney, Bruce Springsteen und Rolling Stones hoffen. Überfällig ist das mehrmals verschobene zehnte Album von Lana Del Rey. Auch Robbie Williams' Longplayer "Britpop" kommt mit Verspätung. Laut wird es mit Megadeth und Kreator, beide Thrash-Legenden bringen frisches Material heraus. Die K-Pop-Superstars BTS melden sich im Frühjahr zurück. Ein Überblick über sichere und mögliche kommende Neuerscheinungen: Watt arbeitet mit Stones und McCartney Für sein erstes Album seit 2020 ("McCartney III") arbeitet Paul McCartney mit Andrew Watt zusammen. Dieser hatte schon bei den letzten Alben von Ozzy Osbourne und dem Studio-Comeback der Rolling Stones ein gutes Händchen bzw. Gehör bewiesen. Das britische Musikmagazin "Mojo" berichtet außerdem von Gerüchten über Streicheraufnahmen in den Abbey Road Studios. Ein Erscheinungsdatum gibt es noch nicht. Watt setzt außerdem seine Tätigkeit für die Rolling Stones fort. Der Produzent bestätigte, dass an von den Sessions für "Hackney Diamonds" (2023) übrig gebliebenem und neuem Material gearbeitet wird. Ron Wood sagte dem britischen Boulevard-Blatt "Sun", man dürfe sich 2026 ein neues Stones-Album erwarten. "Es ist fertig."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / TOBY MELVILLE

Rückkehr von BTS und Unheilig Wegen des verpflichtenden Militärdienstes in Südkorea musste die K-Pop-Boyband BTS mehrere Jahre Pause einlegen. Im Sommer überraschten die sieben Bandmitglieder mit der Ankündigung, an einer neuen Platte zu arbeiten. Das erste Studioalbum seit "Be" (2020) soll im Frühjahr erscheinen. Ein Comeback feiert auch Unheilig. Das Bandprojekt um Sänger Der Graf bringt am 13. März das Album "Liebe Glaube Monster" heraus, das zehnte und erste seit 2016 ("Von Mensch zu Mensch").

Lana Del Rey brauchte mehr Zeit Eigentlich hätte Lana Del Reys Nachfolger des gefeierten Albums "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd" von 2023 längst erscheinen sollen. Die beiden Songs "Henry, Come On" und "Bluebird" sind längst als Vorgeschmack veröffentlicht worden. Nun soll das zehnte Album der Sängerin und Songschreiberin im Frühjahr herauskommen. Der Grund für die Verzögerung: Die Songs hätten sich als autobiografischer als gedacht erwiesen, ließ Lana Del Rey wissen. Und da habe sie mehr Zeit gebraucht. Die Mehrheit der Songs sei von einem Country-Flair geprägt, verriet sie gegenüber dem US-Modemagazin "W".

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/ANDY RAIN

Spekulationen um Harry Styles Im Frühjahr könnte die vierte Platte von Harry Styles erscheinen. Aber es gibt mehr Spekulation als Bestätigung - auch nicht davon, dass ein Teil der Songs in den Berliner Hansa Studios aufgenommen wurde. Courtney Love beendet lange Pause Courtney Love arbeitet(e) an ihrem zweiten Solo-Album nach 2009. Unterstützung erhielt sie dabei von Will Sergeant, dem Gitarristen von Echo & The Bunnymen. Laut Love sollen auch Michael Stipe (R.E.M.) und Ex-Hole-Bassistin Melissa Auf der Maur auf dem noch unbetitelten Album zu hören sein. Auch hier ist ein Erscheinungstermin noch offen.

Maite Kelly ohne halbe Sachen Am 8. Mai erscheint mit "24/7" ein Album "von Frau zu Frau", wie Sängerin Maite Kelly über ihren neuen Longplayer laut dpa wissen lässt - leidenschaftlich, wild und ohne halbe Sachen. In der ersten Vorab-Single "Der Morgen danach" geht es jedenfalls schon ziemlich heiß zu: "Der Morgen danach - du liegst neben mir, was haben wir gemacht? Du hast mich dreimal in den Himmel gebracht. Was eine Nacht." Madonna bittet auf den Dancefloor Nach diversen Wiederveröffentlichungen und Remixen will Madonna 2026 einen Nachfolger von "Madame X" (2019) vorlegen. Für die Produktion ihres 15. Albums, geplant als eine Art Fortsetzung ihres legendären Albums "Confessions on a Dance Floor" von 2005, holte die Pop-Queen wieder Stuart Price als Produzenten an Bord. Außerdem kehrt die 67-Jährige zu ihrem ursprünglichen Label Warner zurück. "Zurück zur Musik, zurück auf den Dancefloor, zurück wohin alles begann", ließ Madonna wissen.

Harte Klänge von Thrash bis Rock Nach 40 Jahren Bandgeschichte gehen Megadeth wegen gesundheitlicher Probleme in den Ruhestand, nicht ohne am 23. Jänner ihr letztes Studioalbum "Megadeth" zu veröffentlichen. Darauf gibt es eine neue Version des Metallica-Songs "Ride the Lightning" von 1984, den Frontmann Dave Mustaine einst mitschrieb. Die deutschen Thrash-Titanen Kreator beweisen mit dem am 16. Jänner in den Handel kommenden Album "Krushers Of The World" dass es bei ihnen keine Alterserscheinungen gibt. Auch in Topform befindet sich die US-Rockband Alter Bridge, die am 9. Jänner das neue, schlicht "Alter Bridge" betitelte Studiowerk vorlegt. Von Tokio Hotel über Dylan bis Gorillaz Jüngst noch feierten Tokio Hotel das 20-jährige Jubiläum ihres ersten Hits "Durch den Monsun". Kommendes Jahr steht Album Nummer sieben an, Vorbote ist die Single "Changes". Bob Dylan und seine Band haben Ende August zwei Tage in einem Studio im Bundesstaat New York verbracht. Details wurden keine bekannt. Im November verlautete Mick Fleetwood via Social Media, sich im Studio zu befinden, um ein Solo-Album aufzunehmen. Ebenso wie bei Dylan gibt es keine weiteren Informationen oder mögliche Release-Daten. Fix im Frühjahr darf man dagegen laut "Mojo" neue Lieder von Courtney Barnett und Gorillaz erwarten. "Es war gar nicht so geplant, aber das ganze Album dreht sich um Veränderung", so die Gitarristin, Sängerin und Songschreiberin Barnett. Und auf der neunten LP von Gorillaz um Damon Albarn und Jamie Hewlett sollen Features von zahlreichen lebenden Kollegen wie Johnny Marr, Idles und Sparks sowie von toten Legenden wie Bobby Womack vertreten sein.