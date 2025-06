Zum Saisonfinale spielt die Wiener Staatsoper noch ein Ass aus. Ein Rollendebüt von Anna Netrebko. Sie ist die Lisa in der Wiederaufnahme von Tschaikowskys „Pique Dame“ in Vera Nemirovas düsterer Inszenierung. Es hätte eigentlich ihr zweites Debüt an diesem Haus in dieser Spielzeit sein sollen. Das erste, die Titelrolle in Richard Strauss’ „Ariadne auf Naxos“, musste die Sopranistin verschieben.