Pippas neues Album: "Blick"

Für die Produktion des Albums wurde dieses Mal nicht der langjährige Kreativpartner Hans Wagner beauftragt, sondern Moritz Kristmann und Mario Fartacek (Teil des Duos Mynth). Dieser Wechsel wirkte sich natürlich auch soundtechnisch aus: „Blick“ fällt poppiger, eingängiger und tanzbarer als die beiden Vorgänger aus. Dafür wird die inhaltliche Schwere in einigen Texten oft mit luftig-leichten Melodien und funky Bässen aufgelöst. In „Feuer“ schiebt das Schlagzeug überraschend entschlossen an und raunen verzerrte Gitarren. In der sehnsüchtigen Ballade „Fremde Augen“ geht es um Verständnis: Zuhören und versuchen zu verstehen.