Pianistin Martha Argerich bezauberte mit Beethoven, Shani forderte mit Schönberg

Argerich übertraf sich mit ihrem Spiel aus Licht und Dunkel in der Kadenz im ersten Satz selbst, prunkte mit einem Höchstmaß an Kantabilität. Atemberaubend zelebrierte sie mit dem Dirigenten das Adagio, phänomenal ihre Triller im Finalsatz. Die Ovationen nach einer vierhändigen Zugabe mit ihrem Dirigenten, der auch ein famoser Pianist ist, hielten bis lang in die Pause an.

Bei Arnold Schönbergs Vertonung von Maurice Maeterlincks „Pelleas und Melisande“ forderte Shani das Orchester zu hohen Leistungen. Mit prächtigen Klangmalereien ließ er diese Tragödie zur Musik werden und wurde bejubelt.