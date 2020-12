Pianist Buchbinder: "Kultur gibt es für die Bundespolitik offenbar nicht"

Doch wie beurteilt Buchbinder die aktuelle Situation in Zeiten des Lockdown? „Ich hatte mein letztes richtiges Konzert am 11. März in Moskau. Danach kam noch ein Streaming-Konzert in München. Und am 6. Dezember spiele ich in Prag mit der Tschechischen Philharmonie unter Manfred Honeck auch ein Konzert ohne Publikum. Das tut weh. Aber das Allerwichtigste ist, dass die Schulen so bald wie möglich wieder offen haben. Denn das ist eine Zumutung für die Kinder. Man nimmt vor allem den Kleinen so viel weg für ihr gesamtes Leben. Und was die Kultur betrifft, so hoffe ich, dass die Regierung Weltoffenheit zeigt, dass sie die Eröffnung nicht so zizerlweis macht wie zuletzt. Kultur gibt es für die Bundespolitik offenbar nicht. Dabei beneidet uns die ganze Welt um unsere Kultur, um unser Kapital.“

Und wie wird Buchbinder seinen Geburtstag verbringen? „In trauter Zweisamkeit mit meiner lieben Frau Agi.“