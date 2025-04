Pia Hierzegger über "Altweibersommer": "Die haben ja ganz ,normale' Probleme"

Es sind mehrere Dinge zusammengekommen. Ich merke, dass die Rollen für Frauen in diesem Alter tendenziell auf Rollen wie „die Mutter von“ oder „die Frau von“ eingeschränkt werden. Sie haben oft keine eigene Geschichte, sondern arbeiten der „Hauptgeschichte“ zu. Das ist eigentlich nicht schlimm, aber wenn man eigene Geschichten erzählen will, die etwas mit dem eigenen Leben zu tun haben, dann muss man selber etwas machen. Dann hat mich auch das Thema sehr interessiert: Ich komme immer mehr darauf, dass mich nach einer Vorführung junge Menschen ansprechen und zu mir sagen: „Diese Frauen haben ja ganz ,normale’ Probleme!“ Und ich denke mir: „Klar, was glaubt ihr denn? Dass Frauen in meinem Alter die ganze Zeit nur über körperliche Gebrechen und Medikamente sprechen?“ Natürlich passiert das auch. Aber dass man mit 50 noch Gefühle hat oder mit dem Leben ringt und sich auch noch verändern kann, das ist das, was mich am meisten interessiert hat.

Pia Hierzegger: Ich hätte auf mein jüngeres Ich hören sollen (lacht). Es war anstrengend. Tatsächlich muss man sehr viele Entscheidungen treffen, aber dadurch, dass man dauernd rundum beschäftigt ist, ist es auch nicht so schlimm. Gerade beim Dreh habe ich es nicht so schlimm gefunden, weil mich auch mein Team sehr unterstützt hat. Das war wirklich super. Wirklich schwergefallen ist mir der Schnitt, weil ich das nicht gekannt habe und weil es da so viele Möglichkeiten gibt. Da hatte ich die meisten Schwierigkeiten, habe aber auch am meisten gelernt.

Das Alter 50 kommt auch mit bestimmten Einschränkungen einher – beispielsweise ist dann die Familiengründung abgeschlossen. War das auch eine Überlegung?

Am Anfang war das noch nicht so sehr eine Überlegung, weil ich zu Beginn des Schreibens Mitte 40 war. Aber dass beispielsweise die meisten Frauen in dem Alter keine Kinder mehr bekommen, dass also bestimmte Züge abgefahren sind und ein neuer Abschnitt beginnt, ist immer mehr Thema geworden. Am meisten hat mich aber die Konstellation zwischen den drei Freundinnen interessiert: Sie fahren seit Jahren traditionell miteinander weg und lügen sich vor, dass sich nichts verändert hat – und dabei hat sich ganz viel verändert. Was da passiert, wenn diese Tradition einmal bricht, hat mich als Ausgangspunkt eigentlich am meisten bewegt. Alle anderen Sachen sind dann dazugekommen.

Ursula Strauss spielt Astrid, eine umweltbewusste, mülltrennende Frau, die keinen Alkohol aus der Dose trinkt, weil sie aus Aluminium ist. Kurz gesagt: Astrid ist ein bisschen die Spaßbremse in der Runde. Warum bieten Menschen, die alles richtig machen, immer das größte Humorpotenzial?

Ich glaube deswegen, weil man sich selbst so gut darin erkennt; und weil es so lächerlich ist und trotzdem gut. Es funktioniert auch deswegen, weil Uschi sich so darauf einlässt. Sie lässt sich darauf ein, dass sie die Nervensäge ist – und das macht es lustig. Auch dass sie allen immer alles mitteilt und erwartet, dass die anderen mitmachen. Etwa, wenn sie statt „Klimawandel“ „Klimakatastrophe“ sagt oder statt auf den Kirtag zu gehen, lieber im Wohnmobil hockt, Suppe kocht und wünscht, dass die anderen auch zu Hause bleiben.

Was mögen Sie am Roadmovie?

Ich glaube, es ist dieses in Bewegung sein und eine Fahrt ins Ungewisse machen. Beim Schreiben hat es mir sehr viel Spaß gemacht, weil es leicht ist, über neue Schauplätze etwas Neues zu erzählen. Ich bin weit davon entfernt, wieder ein neues Drehbuch zu schreiben, weil gerade so viel los ist, aber: Es würde mich interessieren, etwas räumlich viel Kleineres zu schreiben - eine Geschichte, die mit nur wenig auskommt. Das fände ich total spannend.