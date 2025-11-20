Phönix Theater in Linz: Wenn Todsünden aktuell werden

Von: Werner Rohrhofer Eine mutige Produktionsserie hat das Theater Phönix in Linz gestartet, mutig schon wegen des Titels, der auf den ersten Blick nicht gerade modern anmutet: „Die Sieben Todsünden“. Nach den ersten beiden „Sünden-Abenden“ zeigt sich allerdings, dass das Publikum auf die Thematik durchaus abfährt.

„Es sind bekannte Motive, sie wirken vertraut und sind in der Sache höchst aktuell“, berichtet Theaterchefin Silke Dörner im Gespräch mit dem KURIER. Um die biblische Wurzel in Erinnerung zu rufen: Es geht bei den Todsünden um Neid, Völlerei, Habgier, Wollust, Hochmut, Trägheit und Zorn. Den äußeren Rahmen der Serie bildet der sogenannte „Balkon“ im Theater Phönix, eine Art Neben- oder besser Hochbühne über dem eigentlichen Saal. Dieses Ambiente bietet sich für den experimentellen Charakter der Sünden-Produktion ideal an, freier Spielraum und Nähe zum Publikum verstärken den Eindruck. Experimentell ist auch die gesamte Konzeption: Jede einzelne Todsünde wird in ganz unterschiedlicher Weise von ebenso unterschiedlichen Teams sowohl des Hauses als auch von Gästen umgesetzt. „Die Teams haben weitgehend freie Hand, wie das Thema in die heutige Zeit transponiert wird“, erläutert Dörner, „junge Schauspielerinnen und Schauspieler und Regisseurinnen und Regisseure sollen die Gelegenheit bekommen, sich auszuprobieren, Neues zu versuchen.“