Peter Kruder und ein Designer-DJ-Rucksack von QWSTION

Peter Kruder, der Wiener DJ, Produzent und Musiker – er bildet eine Hälfte von Kruder & Dorfmeister– präsentierte am Mittwoch am Abend seine Kollaboration mit dem Schweizer Label QWSTION. Dafür lud man zur exklusiven Prämiere in den Flagshipstore in der Wiener Zieglergasse 38, wo einem dann eine hochwertige DJ-Tasche präsentiert wurde. Dabei handelt es sich um einen Rucksack für DJs, mit dem man einen Laptop und rund 40 Schallplatten (oder natürlich auch etwas anderes) transportieren kann. Eine Vinyl befindet sich dann auch bereits in den auf 100 Stück limitierten Rucksack. Es ist ein exklusiver Track („Every answer creates more questions“) von Peter Kruder, der handgeschnitten auf Vinyl verewigt wurde und mit einem außergewöhnlichen Cover samt Booklet – beides wurde analog von Supersense in Wien hergestellt – stylisch daherkommt. Die Bilder zur Kampagne wurden übrigens von der österreichischen Fotografin Stefanie Moshammer geschossen.

Der QWSTION + Peter Kruder DJ Pack ist in den QWSTION Stores Zürich, Wien und Kopenhagen sowie in Online-Store erhältlich. Diese ganze Exklusivität hat natürlich auch seinen Preis. Mit 390 Euro ist man dabei.