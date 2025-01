"Das Große Heft" im Akademietheater: Zuletzt kommt die Moral

Sie erzählen, vor einem wabernden, sich hin und wieder aufbäumenden Soundtrack, ihre Menschwerdung. Ansprachelos, vorbildlos, umgeben von Verfall und Verzweiflung, errichten sich die beiden in dem, was sie einander erzählen, eine brutale Parallelmoral, schreiben sie nieder in einem großen Heft.

All dem stehen sie fragend gegenüber, all das machen sie mit, untrennbar, eins. Bis sie zu große Schuld auf sich laden; dann plötzlich bricht das Band, dann verwenden sie auf einmal andere Wörter, um gleichzeitig das Gleiche zu sagen. Dann lassen sie die Hand des anderen los, und dann muss der eine, zurückbleibende Bruder, McDonagh, für sich sprechen lernen, nachdem der andere Bruder geflohen ist.

Dazwischen gibt es packendes, knapp zweistündiges Sprech- und Hörtheater (Regie: Mina Salehpour), das aus der zunehmend brutalen Erzählung lebt, in der die anderen Figuren aus dem Wort, aus geringster Stimmmodulation erschaffen werden und im Wort vernichtet.

Da ist man natürlich an einem der entscheidenden Kunstorte überhaupt, an jenem nämlich, an dem sich der Mensch durch Erzählungen seiner selbst versichert. Man erlebt, im eigenen Inneren, was Armut und Krieg und Flucht in denen zerstören, die das erleben, und denkt vielleicht, bevor man nach dem Schlussapplaus wieder das Handy zückt, noch kurz darüber nach.