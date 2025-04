Park McArthur Contact M: Barrierefreiheit als künstlerisches Prinzip

M. wie McArthur, Museum Abteiberg, Mumok. Die US-amerikanische Künstlerin Park McArthur sitzt im Rollstuhl. In ihrer künstlerischen Praxis zeigt sie in Form von Skulpturen, Installationen, Text und Ton Barrieren auf. Dabei befasst sie sich mit Autonomie, Abhängigkeit und den täglichen Erfahrungen von Menschen mit Behinderungen, die sie auch selbst betreffen.

Eine Schau, viele Orte

Das Format der Ausstellung ist innovativ, da sie zeitgleich im Museum Abteiberg, Mönchengladbach und im Mumok in Wien stattfindet. Dadurch werfen nicht nur die Kuratorinnen, sondern auch die Künstlerin Fragen nach der Zugänglichkeit von Kunst und Kultur, deren simultane Erfahrbarkeit und nach der Einzigartigkeit sowie der Einmaligkeit eines Kunstwerks auf. „Es geht um die Unmöglichkeit, die Ausstellung in ihrer Gesamtheit zu erleben“, erläutert Kurator Matthias Michalka. Da McArthur viel mit Readymades und multiplen Ausgaben desselben Objekts arbeitet, besteht die Möglichkeit, ihre Werke gleichzeitig an zwei Orten zu präsentieren.

Die Schau existiert aber nicht nur in physischer Form in den Museen, sondern auch digital. Audiobegleitung und die schriftliche Transkription der Künstlerin gelten als eigenes Kunstwerk und gewährleisten die Zugänglichkeit für seh- und höreingeschränkte Personen.