Otto Waalkes über "Der Grinch“: Der Friese und das fiese Biest

Die englischsprachige Welt hat Benedict Cumberbatch, wir haben Otto. Der legendäre Humor-Friese spricht in der deutschen Synchronfassung des gewitzten Animationsfilms „Der Grinch“ (derzeit im Kino) die Titelrolle.

Schon möglich, dass im englischen Original der Grinch mit der Stimme von Herrn Cumberbatch honoriger klingt, als wenn er von Otto intoniert wird. Lustig ist er auf jeden Fall.

Ein Gespräch mit dem berühmtesten Friesen (der Welt?) über Humor, schlechte Laune und Alkohol zu Weihnachten.

KURIER: Herr Waalkes, in Amerika ist „Der Grinch“ sehr populär, hier hingegen kennt ihn kaum jemand. Wollen Sie ihm bei uns auf die Sprünge helfen?

Otto Waalkes (mit seiner typischen, aufgeregt-atemlosen Otto-Stimme im Schnelltempo): So weit ich kann, gerne. Ich habe den Original-Grinch natürlich gelesen. Der Autor, Dr. Seuss, ist, so viel ich weiß, in Amerika das, was bei uns die Brüder Grimm waren. Vor ein paar Jahren gab es eine Realverfilmung mit Jim Carrey, eher gewöhnungsbedürftig. Die Figur des Grinch ist eine gezeichnete, und der kommt eine liebevoll gemachte Animation natürlich viel näher als jeder Schauspieler. Und die Geschichte hat jetzt ein noch besseres Ende: Der Grinch wird aus seiner Einsamkeit erlöst und kann seinem besseren Ich freien Lauf lassen. So ein bisschen Herzenswärme fand ich ganz hübsch. Deswegen war ich gern bereit, in der deutschen Fassung mitzuwirken.

Mussten Sie sich sehr ans Drehbuch halten oder konnten Sie auch mal so richtig loslegen?

Im amerikanischen Original hat die Rolle Benedict Cumberbatch – ich sage immer Kummerbatsch – gesprochen, und der macht das sehr sophisticated. Ich habe versucht, in meiner Version dem Grinch etwas Otto-Spezifisches einzuhauchen. Das ist nicht einfach, weil die Bilder schon vorgefertigt hier ankommen. Die deutsche Sprache da lippensynchron unterzubringen, ist schwierig. Das dauerte, jeden Tag acht Stunden im Tonstudio. Als ich das Faultier Syd in „Ice Age“ gesprochen habe, hatte ich mehr Freiheiten.

Üblicherweise spielen Sie lustige Rollen, hier hingegen waren Sie eher knurrig. Ungewohnt?

Das war sehr ungewohnt. Es reicht ja nicht, sich zu sagen: „Da gibt es dieses fieses Biest, das lebt ganz allein und wird zufällig gesprochen von Otto.“ Ich wollte, dass Otto im Grinch präsent ist, und dafür musste ich schon grinchig klingen. Um glaubwürdig zu wirken, mussten diese beiden Typen verwachsen: Der Friese und das Biest. Sauschwierig.

Wie haben Sie sich auf den düsteren Grinch eingestimmt?

Ich hab mir das Original von Cumberbatchs Grinch angehört und mir gedacht: So kann ich das sowieso nicht – also mache ich es ganz anders. Der amerikanische Produzent hat mir voll vertraut.

Der Original-Grinch ja eine ziemlich missgelaunte Figur, während Ihr Grinch eigentlich auch ganz nett ist.

Das haben Sie in diesem Film nett gemacht: Der Grinch ist ja eigentlich guten Herzens, kann es aber nicht so gut zeigen. Er ist zum Beispiel sehr tierlieb, was auch dafür spricht, dass er eigentlich kein schlechter Mensch ist. Am Ende zeigt sich auch, dass er nicht Weihnachten hasst, sondern seine Lage: Er ist einsam. Und das ist die frohe Botschaft zum Happy End: dass der vermeintlich böse am Schluss dann doch ganz ...holaderidi... nett ist. Diesen Gesinnungswandel stimmlich nachzuvollziehen, hat mir Spaß gemacht. Charakterstudien sind ja sonst nicht ganz mein Fach.

Haben Sie etwas mit der Figur gemeinsam?

Ja, die Unterhose. Und die grünen Schuhe hier (hebt seine Füße hoch, die in grasgrünen, pelzigen Turnschuhen stecken).

Sehr witzig sind die Schlechte-Laune-Kostüme, die der Grinch jeden Tag anzieht.

Das hat mir besonders gefallen: Es passte zu mir und hat mich an meine alten Otto-Platten erinnert. Von denen konnte ich einiges unterbringen, etwa diverse Schreie. Ich hätte auch gerne den .... hechel... hechel... Hund gespielt.