„Was mir OTTO SCHENKte“: Heinz Marecek über seine wichtigste Lebensfigur

Da ist der „Burli“ (so Mareceks Spitzname) seinem Idol nachgelaufen?

Ich hatte das große Glück, dass meine Liebe von ihm sehr schnell erwidert wurde. Er war im Unterricht und im Vorspielen so einleuchtend und überzeugend, dass ich ständig hinausrufen wollte: „Genau! So ist es! Richtig!“ Man konnte so ungeheuer viel mitnehmen und verwerten. Er war und blieb ein ungemein gebildeter, belesener und kunstsinniger Feuergeist, den die Lust am Beobachten und die Leidenschaft, das Beobachtete so gut und echt wie möglich weiterzuerzählen zutiefst erfüllte. Wir fanden später sogar eine stillschweigende Übereinkunft, signalisiert durch kaum merkliches Zunicken, wenn es galt, einen Wichtigtuer oder Trottel zu erkennen.

Konnte er auch Angst verbreiten?

Nun, er hat mich oft in seinem Peugeot 404, mit dem Kennzeichen W 17.227, in die Stadt mitgenommen, wenn er vom Reinhardt-Seminar zur Oper musste. Diese Strecke bewältigte er in sechs Minuten, weil er mit 130 Sachen über die Mariahilfer Straße bretterte – fast nur auf den Straßenbahngleisen. „Weißt, Burli“, erklärte er mir dann und deutete abschätzig auf die Autospur, „da rechts derfst nie fahr’n, des halt’ nur auf.“

Schenk, der Genießer, kochte gern selbst. Konnte er das auch gut?

Weil grad von Angst die Rede ist: Einmal bin ich, als totaler Nichtauskenner, mit ihm im Wald am Irrsee Schwammerln suchen gegangen. Er hat die Pilze wie der „Schnitter Tod“ abgesäbelt und wir trugen sie im Nylonsackerl zum Seewirt, dem Enzinger-Ferdl. Dort hat der Otti begonnen, ein Schwammerlgulasch zuzubereiten. Ich habe zart gefragt: „Bist du eh sicher, dass da keine Giftigen dabei sind?“ Da hat er mir nur einen strafenden Blick zugeworfen und gemurmelt: „Wie du am Leben hängst, das is ja direkt unappetitlich.“

Was war der Zauber des grantigen Großmeisters des Humors?

Er stellte sich die richtigen Fragen und fand die gültigen Antworten darauf: Wie verhalten sich Menschen in bestimmten Situationen? Wie verraten sich innere Zustände? Wie versuchen Menschen diese Zustände zu verbergen? Wie gut oder wie schlecht lügen sie? Wann und warum werden sie ungeschickt? Er hatte nicht nur Humor, sondern auch Selbstironie. Dazu gehört die Geschichte seiner eigenen Aufnahmsprüfung fürs Reinhardt-Seminar.