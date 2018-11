OTAMP: Fotos mit Überraschungsmoment

Verwendet werden ausschließlich mit der Analog-Kamera gemachte Aufnahmen, was dem Ursprung des Projekts geschuldet sei: "Mein Mitbewohner Simon und ich hatten zu viele Filme im Kühlschrank, um sie alle auf einmal entwickeln lassen zu können. Daraus ist die Idee geboren, dieses Crowd-Funding mit Prints von Bildern unserer noch unentwickelten Filme zu machen und damit die Entwicklung, Scans und Prints zu finanzieren. Aber der Überraschungsfaktor der analogen Fotografie spiegelt sich jetzt auch im Konzept wieder, indem die Leute eben noch nicht genau wissen, was für Bilder sie bekommen werden. So wie wir Fotografen die Bilder auch selber noch nicht kennen. Wir wissen aber was in etwa auf den Negativen drauf ist und geben auch immer wieder Hinweise darauf, wo die einzelnen KünstlerInnen unterwegs waren und was sie fotografiert haben. Wir stellen uns auch mit aktuellen Arbeiten vor, damit man den Stil der teilnehmenden Fotografen und Fotografinnen kennenlernen kann. Zu guter Letzt gibt es die Möglichkeit, sich aus einer Auswahl an Bildern die vorbestellten Prints auszusuchen, damit man auch sicher ein Bild bekommt, das man gerne hat und aufhängen will, oder eines das passend ist, um es vielleicht einer bestimmten Person zu schenken", erklärt Pibernig.

Abholen kann man seine Bestellung am 20. Dezember bei einer Art Vernissage im Goldie (Richtergasse 8, 1070 Wien, ab 18 Uhr). Dort kann man sich seine Bilder auch von den beim Projekt mitmachenden Fotografen und Fotografinnen signieren lassen oder sich mit ihnen austauschen. Wer dafür keine Zeit hat, kann sich seine Bilder gegen einen Aufpreis natürlich auch per Post zuschicken lassen.