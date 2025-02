Osterfestspiele Salzburg: Bachler soll weiterhin Intendant bleiben

Der Aufsichtsrat der Osterfestspiele Salzburg hat einstimmig die Wiederbestellung von Nikolaus Bachler als Intendant empfohlen. Das ist in der gestrigen Sitzung beschlossen worden, bei der die Auswahlgespräche für die geschäftsführende Intendanz ab 1. Juli 2025 stattfanden, wie das Festival am Mittwoch in einer Aussendung informierte. Bachler ist seit 2020 geschäftsführender Intendant und seit 2022 künstlerischer Gesamtleiter der Osterfestspiele Salzburg.

Die Vertragsverhandlungen mit Bachler werden erst dann eingeleitet, wenn die Gesellschafter den Empfehlungen des Aufsichtsrates folgen. Die Laufzeit des Vertrages sei Teil der Vertragsverhandlungen, hieß es auf APA-Anfrage.