Oscarpreisträger Brendan Fraser als Papa aus dem Drehbuch: „Rental Family“

Wer schnell einmal einen Bräutigam braucht, um der Familie eine Hetero-Hochzeit vorzugaukeln, ist bei einer japanischen Agentur bestens bedient. Sie vermittelt fehlende Familienmitglieder oder andere, von den Kunden gewünschte Personen, die von Schauspielern stundenweise verkörpert werden.

Auch der amerikanische Darsteller Philipp, der in Japan nach einer Kurzkarriere in der Werbebranche hängen geblieben ist, findet dort einen Job. So wird er angeheuert, den Vater eines amerikanisch-japanischen Mädchens zu spielen. Doch als „Leihvater“ aus dem Drehbuch kann er bald nicht mehr zwischen echten und Fake-Emotionen unterscheiden. Herzerwärmendes Drama mit Oscarpreisträger Brendan Fraser (Lesen Sie dazu ein Interview am Sonntag).

INFO: USA/JAPAN 2025. 103 Min. Von Hikari. Mit Brendan Fraser, Takehiro Mira.