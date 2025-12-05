Oscar-Vorbote: "Wicked: Teil 2" unter den zehn besten Filmen 2025

Das Film-Musical "Wicked: Teil 2", die Tragikomödie "Jay Kelly", das Vampir-Südstaatendrama "Blood & Sinners" und der Politthriller "One Battle After Another" zählen aus Sicht des renommierten American Film Institute (AFI) zu den zehn besten Filmen des Jahres 2025.

Auch James Camerons "Avatar: Fire and Ash", "Bugonia" von Giorgos Lanthimos und "Frankenstein" von Guillermo del Toro sind unter den Spitzenkandidaten, wie der Verband bekannt gab. Zu den weiteren AFI-Favoriten gehören Chloé Zhaos Shakespeare-Drama "Hamnet", das Independent-Drama "Train Dreams" und die Sportkomödie "Marty Supreme" mit Timothée Chalamet als ambitioniertem Tischtennisspieler.