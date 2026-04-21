Weißmanns Anwalt kündigt Klage gegen den "Falter" an

Nachdem der Falter am Montag Chat-Auszüge zwischen dem entlassenen ORF-Generaldirektor Roland Weißmann und jener Frau veröffentlicht hat, die diesem Fehlverhalten ihr gegenüber vorwirft, kündigte Weißmanns Anwalt Oliver Scherbaum nun eine Klage auf Unterlassung gegen die Wiener Wochenzeitung an.

Das berichtete das Ö1-Abendjournal. Man prüfe auch rechtliche Schritte gegen Personen, die sich mit Postings "am Shitstorm" nach der Veröffentlichung beteiligt hätten.