ORF: Nach dem Fußball-Fest wird die TVthek modernisiert

Erstmals gab es im Rahmen der Fußball-WM auf der TVthek einen Online-Kanal für Übertragungen in Ultra-HD. Der stv. Technik-Direktor will diesen „ im Bereich Smart-TV und Web auf der ORF-TVthek ab Ende 2018/Anfang 2019 fortsetzen – für Live- und On-Demand-Angebote.“

Kritik an der Funktionalität der TVthek als nicht mehr zeitgemäß weißt Prantner zurück. Denn sonst „wären Abrufe, Nutzungszahlen und Userzufriedenheit nicht so hoch. Die ORF-TVthek hat in allen Messkategorien, Zählungen und Publikumsbefragungen die höchsten Zugriffs- und Zustimmungswerte seit ihrer Gründung 2009 – und zwar sowohl im Web als auch bei den Apps.“ Im 4. Quartal sollen aber Innovationen und Verbesserungen kommen. Prantner: „Wir werden das Design modernisieren und die Usability einiger Funktionalitäten wie Player und Bildqualität verbessern.“ Das sei zentral für die ORF-Player-Strategie.