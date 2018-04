ORF-Gebühr und Co.: Kein Ja, kein Nein, aber ein Datum

Dem Medienminister ist es ernst. Aber womit?

Was Türkis-Blau mit dem ORF und dem gesamten heimischen Medienmarkt vorhat, soll – wie wiederholt berichtet – eine Enquete klären. Um das Datum dieser vorzustellen, traten jüngst Gernot Blümel (ÖVP) und der Mediensprecher der FPÖ, Hans-Jörg Jenewein, vor eine große Journalistenrunde und verkündeten, dass am 7. und 8. Juni an den großen Fragestellungen des Medienmarktes getüftelt werde. Von Experten.

Was aber will die Regierung selbst? FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat sich in den vergangenen Wochen öffentlich mit der Forderung einbetoniert, dass die Rundfunkgebühr gestrichen gehöre. Was eine heikle Frage ist, schließlich garantieren die Gebühren eine gewisse Rest-Unabhängigkeit des Öffentlich-Rechtlichen (dessen Topjobs regelmäßig nach politischen Wünschen besetzt werden). Würden die jährlich rund 600 Millionen beispielsweise aus dem Staatshaushalt fließen, müsste die ORF-Führung womöglich ständig bei der Politik um Geld betteln, fürchten Kritiker. Werden sie ersatzlos gestrichen, könnte der ORF in der jetzigen Form eigentlich genauso gut zusperren.

Was also sagt der Medienminister in diesem zentralen Punkt? Öffentlich gar nichts. „Sie werden von mir in dieser Frage kein Ja oder Nein bekommen“, erklärte Blümel und blieb auch auf Nachfrage dabei. Was das medienpolitische Mastermind der Regierung mit der heikelsten Stellschraube des Rundfunkmarktes vorhat, bleibt also geheim. „In einer Diskussion steht alles im Raum“, sekundierte Jenewein.