Opernregisseur Harry Kupfer gestorben

Der bedeutende Opernregisseur Harry Kupfer ist tot. Er starb nach langer Krankheit 84-jährig am 30. Dezember 2019, teilte seine Agentur mit.

Kupfer wurde am 12. August 1935 in Berlin geboren. Er begann seine Karriere in den 1950ern in der DDR und inszenierte danach u.a. an der Komischen Oper Berlin, in Bayreuth, Dresden und Wien, Salzburg und Graz. Er schuf mehr als 200 Inszenierungen, insbesondere zu Mozart, Strauss und Wagner. Seine letzte Inszenierung war zugleich seine Heimkehr an die Komische Oper, wo er im Frühjahr dieses Jahres noch Händels "Poro" gestaltete.

Unter seinen wichtigsten Inszenierungen waren für Bayreuth 1978 Wagners "Der fliegende Holländer" und 1988 "Der Ring des Nibelungen", 1986 bei den Salzburger Festspielen die Uraufführung von Pendereckis "Die schwarze Maske" und ein ganzer Wagner-Zyklus an der Berliner Staatsoper mit Daniel Barenboim.

Im Theater an der Wien inszenierte er auch Musical - und zwar eines der erfolgreichsten, die Uraufführung der Musicals "Elisabeth" (1992) sowie 1999 "Mozart!".

