Operettenrarität in Graz: Eine Bergtour mit amourösen Folgen

Helmut Christian Mayer

Ihre blaublütigen Eltern wollen Prinzessin Elisabeth und Kronprinz Georg verheiraten. Doch diese weigern sich. Inkognito lernen sich die beiden zufälligerweise kennen, jeder auf der Flucht vor den strategischen Plänen der Eltern. Bei einer gemeinsamen Bergtour werden sie nach einem Lawinenabgang über Nacht in einer Berghütte eingeschlossen, wo sie schließlich im längsten Liebesduett der Operettengeschichte doch zueinanderfinden: Davon handelt die späte Operettenrarität „Schön ist die Welt“ von Franz Lehár (Libretto: Ludwig Herzer und Fritz Löhner-Beda), die jetzt am Grazer Opernhaus gezeigt wird. Die Neufassung der 1914 in Wien uraufgeführten Operette „Endlich allein“, 1930 in Berlin uraufgeführt, erlebt seit einigen Jahren jetzt – meist in konzertanter Form – eine Renaissance.