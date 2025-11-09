Operetten-Erbin Yvonne Kálmán im Alter von 88 Jahren gestorben

Yvonne Kálmán, Tochter des Operettenkomponisten Emmerich Kálmán, ist am 7. November in Los Angeles im Alter von 88 Jahren gestorben. Sie galt als eine der zentralen Persönlichkeiten bei der Pflege und Wiederentdeckung der Operetten ihres Vaters.

Emigration in die USA

Yvonne Kálmán wurde 1937 in Wien geboren. Bereits im Jahr darauf ihre jüdische Familie die Flucht vor den Nazis an. Zuerst ging es nach Paris, dann emigrierten die Kálmáns in die USA, wo sie in Los Angeles und New York lebten. Nach dem Krieg kehrte sie mit ihren Eltern 1949 nach Europa zurück und erlebte die letzten Schaffensjahre ihres Vaters aus nächster Nähe, bis dieser 1953 verstarb.

Das Interesse an Musik und Theater sollte ihr Leben prägen. Sie lebte in Amerika und später in Mexiko, verbrachte aber auch viel Zeit in Europa, vor allem in München, Wien und Budapest. Ihr Leben lang setzte sie sich für die internationale Förderung der ungarischen Operette und des Werks von Emmerich (eigtl. Imre) Kálmán ein.