Wiener Blut: Klassiker der Operette mit Erfolgsgarantie

Das Timing passt genau: Zum 200. Geburtstag von Johann Strauss steht „Wiener Blut“, eine der bekanntesten Operetten des Walzerkönigs, im Linzer Musiktheater auf dem Spielplan.

Drei Stunden Walzerseligkeit in einem opulenten Ambiente, Handlung und Text bleiben nebensächlich. Jubel und Standing Ovations am Schluss der Premiere, die Erfolgsgarantie für den Operetten-Klassiker ist gegeben.

Wiener Kongress Die Operette spielt um 1814/15 vor dem Hintergrund des Wiener Kongresses, bei dem es darum ging, Europa nach der Niederlage Napoleons neu zu ordnen. Demgemäß war der Kongress ein politisch heikles Zusammentreffen von staatlichen Eigeninteressen, verkörpert durch Herrscher, Politiker, Diplomaten und mehr oder minder intrigante Adabeis. In dieses Szenario fügen sich die Protagonisten von Wiener Blut nahtlos ein: Fürst Ypsheim-Gindelbach, Premierminister von Reuß-Greiz-Schleiz, und dessen Gesandter in Wien, Balduin Graf Zedlau. Beider Interessen sind nur bedingt auf Politik und Diplomatie gerichtet, primär geht es um den weiblichen Teil der Kongress-Szenerie, von der Gräfin bis zum Wiener Mädel.

Die Folge sind Verwicklungen, Verwechslungen und vergebliche Versuche, den Kopf aus der erotischen Schlinge zu ziehen. Genug Gelegenheit also für szenische Turbulenzen und eine einfallsreiche Dramaturgie. Massenszenen – etwa die um die Verteilung der „Torten Europas“ streitenden Diplomaten – sind die eine Seite. Die andere Seite ist die Musik, die zu Recht dominiert. Aktuelle EU-Anspielungen und kabarettistische Einlagen zwischen den Akten ergänzen das Geschehen. Das Ensemble brilliert mit einer beeindruckenden Gesamtleistung, zeigt Spielfreude und kommt auch mit den manchmal holprigen Gesangstexten gut zurecht. Die TANZ-LINZ-Truppe setzt die Szenen bis ins Akrobatische perfekt um, der Chor des Landestheaters und das Brucknerorchester machen die Musik zum Erlebnis.