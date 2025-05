Reif für die Insel: Salieri-Oper "Die verdrehte Welt“ in Salzburg

Frauen als regierende Befehlsgeber in Soldaten-Uniformen, Männer in Rosa, die sich nur um den Haushalt kümmern. Da gibt es doch tatsächlich eine weit entfernte Insel, wo die Welt völlig verdreht ist: So sehen es zumindest der Librettist Caterino Tammaso Mazzolà und der Komponist Antonio Salieri (1750-1825) in der Opernrarität „Il mondo alla rovescia“, die 1795 bei ihrer Uraufführung in Wien wenig Zuspruch hatte, jetzt aber am Salzburger Landestheater eine gelungene Reanimation erfährt.