Anna Netrebko sagt "Aida" in der Arena di Verona ab - "persönliche Gründe"

Opernstar Anna Netrebko hat ihre beiden geplanten Auftritte bei "Aida" im August in der Arena di Verona aus persönlichen Gründen abgesagt. Das gab die Sängerin auf Facebook bekannt. Sie bedauere "die Unannehmlichkeiten, die dies den Zuschauern bereiten könnte, die geplant hatten, mich in meiner Rolle in dieser wunderbaren Stefano-Poda-Produktion wiederzusehen".

Sie freue sich aber auf ihre "drei Auftritte in ,Nabucco' nächsten Monat, die mein siebtes Jahr in Folge beim Opernfestival in der Arena markieren werden. Ich freue mich darauf, 2026 an diesen geschichtsträchtigen Ort zurückzukehren."