Onkel Lou ist statt zu jammern mit der Gitarre losgeradelt

„Mir sind dadurch auch 20 Konzerte in Deutschland ausgefallen“, erzählt er im Interview mit dem KURIER. „Aber ich wollte nach vorne blicken und dachte, ich muss nicht auf offiziellen Veranstaltungen spielen, es können ja auch private Feiern sein.“

So ging Onk Lou auf eine Tour durch die Gärten und, wenn es der Regen verlangte, in Ausnahmefällen auch die Wohnzimmer seiner Fans. „Ich habe auf Social Media gefragt, wer Lust darauf hätte, und innerhalb der ersten 24 Stunden haben sich 50 Leute gemeldet. Ich habe mir dann eine gute Route ausgesucht, denn ich wollte das mit dem Rad fahren. Das ist eine sparsame Art zu touren. Ich habe auch nur in Ausnahmefällen ein Hotel gebraucht, konnte fast immer bei den Party-Veranstaltern wohnen. Und sie waren total verantwortungsbewusst in Bezug auf die Corona-Regeln.“