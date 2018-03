"One Strange Rock": Alles muss in Balance bleiben

Alles ist miteinander verbunden. „Alles muss in Balance bleiben“, sagt am Ende der ersten Episode von „One Strange Rock“ Will Smith. Der US-Schauspieler konnte als Moderator für die Doku gewonnen werden. Mit unaufgeregter, aber trotzdem fesselnder Stimme gibt er den mahnenden Reiseführer, der auf die Verwundbarkeit seines, unseres Heimatplaneten hinweist. Zu überwältigenden Aufnahmen erklärt er, was die Erde so besonders macht und warum sie unseres Wissens nach einzigartig voller Leben ist – in einer größtenteils unbekannten kosmischen Umgebung.

„Ich bin begeistert, Will Smith als Moderator mit dabei zu haben. Sein Charisma, seine Intelligenz und seine Menschlichkeit bereichern das Projekt sehr“, freut sich der US-Regisseur Darren Aronofsky, der zuletzt mit „Mother“ (mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle) Erfolge an den Kinokassen feierte. Aus seiner Feder stammen alle zehn Folgen von „One Strange Rock“.

Sendetermin und Empfang: Die erste der zehnteilige Dokumentarserie „One Strange Rock“ ist ab heute, Sonntag, um 21 Uhr auf National Geographic und bei Sky zu sehen. Alle Episoden sind nach der Ausstrahlung auch auf Abruf über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket verfügbar. In Österreich wird National Geographic von UPC und der Telekom Austria eingespeist. Zudem kann man das Programm landesweit über Sky per Kabel und Satellit empfangen.