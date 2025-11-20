One-Night-Stand oder Langzeitbeziehung? - Filmhit "Du & Ich und alle reden mit"

Ein Mann und eine Frau treffen sich zu einem ersten Date. Die Spannung ist hoch, die Verunsicherung auch. Hat sie die passende Kleidung gewählt? Hat er die richtigen Blumen gekauft? Wird die Begegnung der Beginn einer großen Liebe oder doch nur One-Night-Stand?

Während sich die beiden gegenübersitzen, gehen ihnen Hunderte solche Gedanken durch den Kopf. Diese jedoch werden von jeweils vier Männern und Frauen gespielt, die quasi im „Gehirn“ des Paares Platz genommen haben und jeweils die Männer- bzw. die Frauenperspektive diskutieren – vergleichbar mit Pixars „Alles steht Kopf“. Die manchmal etwas langatmige Liebeskomödie von Paolo Genovese überrascht mit Witz und wurde in Italien zum Kinohit.

INFO: I 2025. 97 Min. Von Paolo Genovese. Mit Pilar Fogliati.