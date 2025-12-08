"One Battle After Another" mit DiCaprio ist Favorit bei Golden Globes

Der Politthriller "One Battle After Another" von Regisseur Paul Thomas Anderson mit Leonardo DiCaprio steht an der Spitze der Nominierungen für die 83. Golden Globe Awards, die am Montag in Beverly Hills bekanntgegeben wurden. Das norwegische Drama "Sentimental Value" liegt mit acht Nominierungen dicht dahinter. Die Verleihung in 27 Kategorien ist für den 11. Jänner geplant.

Der Film des amerikanischen Star-Regisseurs Anderson ("Magnolia", "There Will Be Blood") ist unter anderem in den Sparten "Beste Filmkomödie", Regie und für die Darsteller DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Teyana Taylor und Chase Infiniti nominiert. Die politisch brisante Story mit Action-, Komödien- und Drama-Elementen dreht sich um militante linke Aktivisten, die sich als revolutionäre Bewegung begreifen, angeführt vor allem von selbstbewussten schwarzen Frauen. Mehrere Gewinnchancen haben unter anderem auch das Vampir-Drama "Blood & Sinners", die Literaturverfilmung "Hamnet", das Filmmusical "Wicked: Teil 2" und "Frankenstein".